شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. عودة عمرو السيسى وتأهيل شيكابالا وعواد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى محمود عبد الرازق "شيكابالا"، صانع ألعاب وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة بشكل منفرد على هامش المران الذى أقيم صباح اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعداداً لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي فى الكونفدرالية الأفريقية.

يأتي ذلك وفقا للبرنامج الموضوع للاعب من قبل الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، لتجهيزه بالشكل المناسب فى ظل معاناته من إجهاد عضلي تسبب فى غيابه عن مواجهة الزمالك والسكة الحديد الودية الأخيرة.

وخاض "شيكابالا" الفقرة التأهيلية الخاصة خلال مران اليوم عقب مشاركته فى الحصة التأهيلية والبدنية مع زملائه في الفريق، دون خوض الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية.

كما شارك عمرو السيسي لاعب وسط الزمالك، فى التدريبات الجماعية عقب تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها و كانت عبارة جزع خفيف في الرباط الداخلي للركبة ، وخضع بسببها لبرنامج تأهيلي وعلاجي خلال الفترة الماضية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.

وخاض عمرو السيسي التدريبات التأهيلية والبدنية بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية بشكل طبيعي لتتأكد جاهزيته من الناحية الطبية للفترة المقبلة.

فيما واصل محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، البرنامج التأهيلي الموضوع له، على هامش المران بسبب معاناته من إصابة عبارة عن رشح في الركبة .

وفي المقابل، أدى أحمد زكي، الظهير الأيسر للفريق، تدريبات تأهيلية على هامش المران الصباحي اليوم، السبت، بسبب معاناته من إجهاد عضلي، ولم يشارك اللاعب في التدريبات التأهيلية مع زملائه، كما لم يشارك في الفقرة الخططية و التقسيمة الفنية وفقا لقرار الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بالتنسيق مع الجهاز الطبي.

وعاد الزمالك لمعسكره المغلق اليوم عقب خوض المران الصباحي، ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

يذكر أن الزمالك فاز على السكة الحديد بثلاثية دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء الخميس باستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية أخرى يوم الاثنين المقبل أمام فريق سيراميكا قبل السفر إلى تنزانيا يوم 13 من الشهر الجاري.