شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينعى ضحايا زلزال المغرب ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص نادى الزمالك على دعم الشعب المغربي بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة وراح ضحيته حتى الآن أكثر من 600 شخص، وقدم نادى الزمالك تعازيه للشعب المغربى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى.

وكتبت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك، "ببالغ الأسى والحزن، نادي الزمالك يقدّم خالص التعازي والمواساة لضحايا الزلزال الذي ضرب دولة المغرب الشقيقة، راجيين من المَولى الشفاء العاجل للمصابين".

وكانت وزارة الداخلية المغربية، أعلنت مؤخرا ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب المملكة، إلى تسجيل 632 وفاة و329 إصابة، من بينها 51 إصابة خطيرة.

وأفادت الوزارة في بيان اليوم السبت، بأنه تم تسجيل 290 وفاة بإقليم الحوز، و190 وفاة بإقليم تارودانت، و89 وفاة بإقليم شيشاوة، و30 وفاة بإقليم ورزازات، و13 وفاة بعمالة مراكش، و11 وفاة بإقليم أزيلال، و5 وفيات بعمالة أكادير، و3 وفيات بالدار البيضاء الكبرى، وحالة وفاة واحدة بإقليم اليوسفية.