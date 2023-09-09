شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الأهلي يشارك فى ورشة عمل لمونديال الأندية عبر "الفيديو كونفرانس" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يشارك وفد من النادي الأهلي فى "ورشة عمل" تُقيمها اللجنة المُنظمة لبطولة كأس العالم للأندية الثلاثاء المقبل عن طريق "فيديو الكونفرانس".
ويناقش وفد النادي الأهلي خلال جلسة الفيديوكونفرانس المقرر لها الثانية ظهر الثلاثاء المقبل عدة تفاصيل ولوائح وتعليمات خاصة ببطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها السعودية خلال ديسمبر المقبل.
ويلتقى الأهلى مع الفائز من مواجهة إتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزليندي ، ومن المقرر أن تقام مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتى يوم 12 ديسمبر المقبل على أن تقام مباراتى الدور الثاني 15 ديسمبر.
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