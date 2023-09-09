شكرا لقرائتكم خبر عن المدير المالى للزمالك: تسوية مديونيات الاتحادات من متأخرات المحال التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد فؤاد الوطن، المدير المالى لنادى الزمالك، عن سر تسوية مديونيات القلعة البيضاء لدى الاتحادات الرياضية مؤكداً أن التسوية تمت من خلال متأخرات المحال التجارية التى تم تحصيلها خلال الساعات الماضية.

وقال المدير المالى للزمالك، فى تصريح لـ الخليج 365، إن الحصول على متأخرات المحال التجارية ساهم فى تحصيل 2 مليون جنيه تم دفعها لاتحاد اليد من مستحقات الاتحاد لدى الزمالك، مشيرا إلى أنه لا يوجد تدخل من خارج النادى لحل الأزمات المالية خلال هذه الفترة.

وأشار المدير المالى للزمالك إلى استجابة اتحادى كرة السلة والكرة الطائرة لتسوية مديونيات الأبيض من أجل قيد اللاعبين بعد التوصل لحل لإرضاء الطرفين.

فيما استنكر أحمد فؤاد الوطن تعنت إتحاد اليد فى عدم إنهاء الأزمة بعد الاتفاق على سداد 2 مليون جنيه لتسجيل 4 لاعبين من نجوم الفريق، وأصر اتحاد اليد على الحصول على 4 ملايين جنيه و4 ملايين أخرى يتم سدادها من خلال "شيك".