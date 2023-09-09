شكرا لقرائتكم خبر عن مهمة خاصة لـ إيهاب جلال فى الإسماعيلى قبل انطلاق الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى إيهاب جلال، المدير الفني للنادى الاسماعيلى، لعلاج الأخطاء الدفاعية التي ظهرت على لاعبيه فى المباريات الودية الأخيرة استعداداً لانطلاق مباريات الموسم الجديد.

ويخوض الإسماعيلى مباراة ودية أمام سترة البحرينى فى 11 سبتمبر الجارى ضمن استعدادات الدراويش لانطلاق مباريات الموسم الجديد.

ويهدف إيهاب جلال من خلال الوديات لزيادة التفاهم والانسجام بين اللاعبين القدامى والشباب الذى تم تصعيدهم وظهورهم بشكل مبشر خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تنفيذ طريقة اللعب التى يخوض بها المباريات فى الموسم الجديد.

وتعادل الإسماعيلى فى أولى مبارياته الودية مع الجيل السعودى دون أهداف، بعد الفوز على فريق فايد بهدفين نظيفين فى إطار استعداد الفريق للموسم الجديد، فيما حقق فوزا كبيرا على جمارك بورسعيد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، قبل أن يخسر من إنبى 2/ 1 مساء الثلاثاء ثم فاز على أورانج بثلاثية دون رد، قبل الفوز على فيوتشر بهدف نظيف، والخسارة من الجونة بهدف أيضا.