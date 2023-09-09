شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب تنس الطاولة يصل تونس للمشاركة فى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة منتخب مصر لتنس الطاولة للرجال والسيدات تونس للمشاركة فى بطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024. ويمثل منتخب الرجال كل من عمر عصر، محمد البيلي، يوسف عبد العزيز، أحمد صالح، وخالد عصر، بينما يمثل السيدات، دينا مشرف، هنا جودة، يسرا حلمي، مريم ومروه الهضيبي.

ويرأس البعثة أشرف عاشور عضو مجلس الإدارة والجهاز الفني ماجد عاشور المدير الفني وعماد مصيلحي المدرب العام، ويرافق البعثة معتز عاشور رئيس الاتحاد لحضور الجمعية العمومية.

من ناحية أخرى، تستضيف مصر منافسات البطولة الأفريقية لتنس الطاولة البارالمبى ، و المقرر إقامتها في الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر الجارى ، بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.

واحتلت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة المركز الثالث فى التصنيف العالمى للعبة لفئة تحت 19 سنة لتقفز مركز حيث كانت فى المركز الرابع وجاء احتلال هنا جودة للمركز الثالث بعد فوزها ببطولة كرواتيا وسلوفينيا الدولية التى شاركت فيها مؤخرا.