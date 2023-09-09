شكرا لقرائتكم خبر عن علاء مقلد و3 مرشحين جدد فى سباق العضوية بانتخابات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم علاء مقلد، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك السابق، اليوم، السبت، بأوراق ترشحه على منصب العضوية فوق السن فى انتخابات القلعة البيضاء المقبلة، كما شهد اليوم السادس من تلقى أوراق المرشحين ترشح كل من سامح الخوانكى، وطارق عبد العال على عضوية فوق السن، وعلي العطفى على العضوية تحت السن.

وفى العاشرة صباح الاثنين الماضي 4 سبتمبر، تم فتح باب الترشح لتلقي الطلبات لانتخابات الزمالك المقبلة، ويستمر لمدة سبعة أيام متتالية ولمدة ثمانى ساعات يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساءً.

وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من، الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيسا للجنة وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.