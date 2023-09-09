شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 9 سبتمبر 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الأهلي يتفق مع موديست على التوقيع موسما قابلا للتجديد، ووكيل كولر ينهي الصفقة، حارس جديد فى تدريبات الزمالك.

الأهلي يتفق مع موديست على التوقيع موسما قابلا للتجديد ووكيل كولر ينهي الصفقة

أنهى مسئولو النادي الأهلي الاتفاق مع الفرنسي أنتوني موديست لتدعيم هجوم المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وبات اللاعب الفرنسي على بُعد خطوة واحدة من الانتقال للقلعة الحمراء، ومن المقرر إعلان التعاقد معه خلال الساعات المقبلة، على أن يتم قيده فى قائمة الفريق قبل غلق باب القيد المحلي يوم 14 سبتمبر الجاري. حارس جديد فى تدريبات الزمالك.. اعرف التفاصيل شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت صباح اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، مشاركة حارس المرمى الشاب محمود شريف الشناوي مواليد 2004.

منتخب الكرة الشاطئية يفوز على إيطاليا فى دورة ألعاب البحر المتوسط

فاز منتخبنا الأول لكرة القدم الشاطئية على منتخب إيطاليا بنتيجة 3-2 فى أولى مباريات الفريق بدورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية الثالثة المقامة بمدينة هيراكليون باليونان، والمستمرة حتى 16 سبتمبر الجارى. أحرز أهداف منتخبنا حسان محمد وحسام باولو وعبد النبي لوحا.

الإسماعيلى يقرر قيد مصطفى فارس فى المقعد الشاغر بالقائمة

استقر مسئولو النادى الاسماعيلى على قيد مصطفى فارس لاعب الفريق الصاعد فى قائمة الدراويش الإضافية باتحاد الكرة قبل غلق باب القيد الصيفى فى 14 سبتمبر الجاري، ليحجز اللاعب المقعد الوحيد الشاغر فى القائمة بعد قيد الثنائى عمر الوحش وأحمد عادل عبد المنعم لاعبا الفريق بعد تمديد عقودهم في ظل أزمة إيقاف القيد الذى تعانى منه القلعة الصفراء.

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على الدفع برامى ربيعة مدافع فريقه فى التشكيل الأساسى للمارد الأحمر فى مباراته القادمة أمام اتحاد العاصمة الجزائري، فى كأس السوبر الأفريقى المقرر لها الجمعة المقبل بالسعودية.