شكرا لقرائتكم خبر عن موديست يوقع للأهلى خلال ساعات ويصل القاهرة فى غضون يومين للكشف الطبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل الفرنسي أنتوني موديست القاهرة خلال الـ48 ساعة المقبلة للخضوع للكشف الطبي ثم الانتقال للنادي الأهلي بشكل رسمي حال اجتياز الكشف الطبي.

ويضع مسئولو الأهلي، خلال الساعات الحالية، الرتوش النهائية على العقد الذى سيتم توقيعه مع المهاجم الفرنسي فى غضون ساعات عبر البريد الإلكتروني، والذي ستكون مدته موسم واحد قابل للتجديد تلقائياً لمدة موسم آخر حال مشاركة اللاعب فى عدد مُحدد من المباريات وتسجيله أهدافا مُحددة أيضاً.

وأنهى مسئولو الأهلي الاتفاق مع أنتوني موديست لتدعيم هجوم المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وبات اللاعب الفرنسي على بُعد خطوة واحدة من الانتقال للقلعة الحمراء، ومن المقرر إعلان التعاقد معه خلال الساعات المقبلة، على أن يتم قيده فى قائمة الفريق قبل غلق باب القيد المحلي 14 سبتمبر الجاري.

وشهدت الساعات الماضية ترحيب المهاجم الفرنسي بعرض الأهلي، رغم امتلاكه عروضاً أخرى من أوروبا، أبرزها من نادي آنتراخت فرانكفورت الألماني.

وقال مصدر في الأهلي لـ"الخليج 365"، إن مسئولى النادي اتفقوا بشكل نهائي مع اللاعب الفرنسي على جميع التفاصيل الخاصة بالعقد، موضحاً أن دينو لامبرتي، وكيل مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، هو من قاد مفاوضات الأهلي مع المهاجم الفرنسي المُخضرم.

وأكد المصدر أن كولر مُقتنع تماماً بقدرات موديست، ورحّب بالتعاقد مع اللاعب، لذا فتح الأهلي خطوط اتصال مباشرة مع اللاعب لإتمام الصفقة قبل أن يتعاقد معه أي نادً أخر لأنه حر ومن حقه التوقيع لأي نادٍ حتى لو كان فى دولة تم إغلاق باب القيد فيها.

إدارة الأهلي سارعت بالتفاوض الجاد والرسمي مع أنطوني بعدما فشلت محاولات ضم البرازيلي جوستافوا سوزا بسبب تمسك ناديه الكوري جيونبوك هيونداي حيث يرغب الأهلي في التعاقد مع مهاجم لقيادة الفريق في البطولات الكثيرة التى سيُشارك فيها الموسم المقبل بعد رحيل محمد شريف لنادي الخليج السعودي وشادي حسين إلى زد.

ونال المهاجم الفرنسى أنتوني موديست قناعة مارسيل كولر، الذي لم يتوقف كثيراً عند عمر اللاعب (35 عاماً)، وأكد مدرب الأهلي أن اللاعب صاحب قدرات فنية وتهديفية عالية، وله خبرات طويلة تُساعده على التأقلم سريعاً مع الأهلي.

وانتهى عقد أنتوني موديست مع نادي بوروسيا دورتموند الألماني فى يوليو الماضي، وأصبح حراً، ولعب موديست من قبل لعدة أندية، أبرزها كولن وهوفنهايم، إلى جانب بوردو بالدوري الفرنسي، وتيانجين الصيني.

ويُمنى الجهاز الفني للأهلي ، النفس بضم المهاجم الفرنسي وتأقلمه سريعاً مع الفريق لقيادة هجوم الأهلي في السوبر الأفريقي يوم 15 سبتمبر الجاري أمام اتحاد العاصمة الجزائري بالسعودية.

ويخوض الأهلي الفترة المقبلة تحديات كثيرة أولها السوبر الأفريقي، ودوري السوبر الأفريقي وكأس العالم للأندية بالسعودية بجانب البطولات المحلية.