شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب يعلن انضمام أحمد سليمان لقائمته فى انتخابات نادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر حسين لبيب، رئيس اللجنة السابقة لإدارة نادى الزمالك، بياناً يعلن خلاله انضمام أحمد سليمان عضو المجلس الأسبق لقائمته فى انتخابات القلعة البيضاء المقبلة، والمقرر لها 20 أكتوبر.

وكتب لبيب عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، "جماهير وأعضاء نادي الزمالك الحبيب.. تقديرا للتحديات التي تواجهنا في المرحلة القادمة وإعلاء لمصلحه النادى وما تقتضيه من انكار للذات واستجابة لدعوه الشرفاء من محبي ورموز النادي لتوحيد الصف واستعاده الطريق الصحيح وتقديم رساله ايجابيه تبعث الامل في نفوس محبي هذا النادي العظيم، فضلا عن التقدير والاحترام التبادل بيننا والتوافق علي الاهداف للارتقاء بالنادي، وبعد مناقشات مع كل الأطراف، فقد قررنا الترشح لانتخابات نادي الزمالك المقبله ضمن قائمة موحده تضم نخبه من المخلصين القادرين بإذن الله علي تحقيق طموحاتكم والانتقال بالنادي الى مستقبل يليق به، يشرفنا دعم الجميع للقائمه لما فيه مصلحه النادي وبالله التوفيق.. الكابتن حسين لبيب والكابتن احمد سليمان.. عاش نادى الزمالك أكبر قلعة رياضية فى مصر".



حسين لبيب

وفى العاشرة صباح الاثنين الماضي 4 سبتمبر، تم فتح باب الترشح لتلقي الطلبات لانتخابات الزمالك المقبلة، ويستمر لمدة سبعة أيام متتالية ولمدة ثمانى ساعات يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساءً.

وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من، الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيسا للجنة وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

ويواصل نادي الزمالك، لليوم السادس على التوالى، تلقى أوراق الترشح لانتخابات القلعة البيضاء، والمقرر إقامتها 20 أكتوبر المقبل، لاختيار مجلس إدارة جديد يدير القلعة البيضاء خلال الأربع سنوات المقبلة.

وبدأت اللجنة المشرفة على الانتخابات تلقي طالبات المرشحين لمدة 8 ساعات يوميًا من الساعة 10 صباحًا وحتى السادسة مساءً، وذلك على مدار 7 أيام كاملة من 4 سبتمبر حتى 10 من ذات الشهر، قبل الإعلان عن غلق باب الترشح للانتخابات.