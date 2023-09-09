شكرا لقرائتكم خبر عن معتصم سالم: لم نتهم العبور بسرقة متعلقات لاعبى بيرامدز.. واتخذنا الطرق القانونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال معتصم سالم، مساعد المدير الرياضي ورئيس قطاع الناشئين بنادي بيراميدز، إن النادي لم يتهم أحدًا بعينه بالسرقة أو شيء فيما حدث خلال مباراة فريق 2007 بالنادي، وما حدث هو أن الفريق بعد نهاية اللقاء أمام سيراميكا فوجئ بفقدان مبالغ مالية و4 هواتف محمولة، ولم يتم اتهام أحد أو جهة بالسرقة، بل أقدم مسئولو الفريق مباشرة لإبلاغ مسئولي المكان واستدعاء الشرطة للتحري عن الواقعة، وهو إجراء قانوني تماماً لا يمثل إهانة لأى جهة.

وأبدى معتصم سالم، فى تصريحات رسمية، اندهاشه من بيان نادي العبور الذي لا تجمعنا به وبمسئوليه إلا كل علاقة طيبة، مشددا على أن الفريق استدعى الشرطة والتى وصلت لمكان الواقعة وحددت مسئولية مكان الواقعة لمدير أمن نادى العبور، وشرعت المباحث فور وصولها فى التحقيق فى الشكوى وقامت بدورها القانوني فى تفريغ الكاميرات والبحث عن مرتكبي السرقة.

وأوضح أن إجراء بيراميدز كان فى الإطار القانوني من أجل الحفاظ على حق لاعبيه، ولا يمثل أى إهانة أو اتهام لأى طرف، مضيفا، "عن أى اعتذار يتحدث نادي العبور، فهل كان من المطلوب أن يرفض الفريق إبلاغ الشرطة بعد سرقته بهذه الطريقة ويترك حقوق لاعبيه، وفى النهاية النيابة هي من تحدد المسئول عن واقعة السرقة، وهو إجراء في الإطار القانوني تماما، وعلى نادي العبور ومسئوليه مساعدة النيابة والمباحث في الكشف عن المتسبب في تلك الواقعة بدلا من تحميل الأمور أكثر من معناها.