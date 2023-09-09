شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يهزم المغرب ويتأهل لنصف نهائى بطولة أفريقيا للكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز المنتخب المصرى للرجال للكرة الطائرة على نظيره المغربى بنتيجة 3 / 0، ضمن منافسات دور ربع النهائى، من بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر الجاري، باستاد القاهرة، ليتأهل لنصف النهائى.

ونجح منتخب الكرة الطائرة فى تحقيق الفوز على كينيا 3/0 فى دور الـ16 مساء أمس الجمعة.

وتأهل المنتخب المصرى إلى دور الـ16 بعد احتلاله المركز الثانى فى المجموعة الأولى، حيث تلقى الهزيمة من نظيره الجزائرى بنتيجة 3-0 فى الجولة الثانية، بعدما حقق الفوز على منتخب بوروندى بنتيجة 3-0 فى الجولة الأولى.

وتضم قائمة الفراعنة كلا من: ”أشرف اللقانى وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودى ومحمد عادل ومحمد المهدى ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفى وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد”.

ويترأس البعثة فى البطولة تامر بيبرس عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويقود المنتخب فنيًا الإيطإلى فلافيو جيونيلي، وحسن الحصرى المدرب العام، ومحمد بخيت المدرب المساعد، ومحمد معوض مدير المنتخب، وأحمد سعيد محلل تقني، وروجيريو أفيلار جيديس مخطط أحمال، سامح ظلام علاج طبيعي، وعلى زكى المدير الإداري.