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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم السبت 9-9-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها شهد اليوم السادس من فتح باب الترشح لانتخابات نادى الزمالك تقدم 9 مرشحين جدد بأوراقهم، وهم: محمد قدري على منصب أمين الصندوق.

9 متقدمين جدد فى انتخابات الزمالك.. والحصيلة 25 مرشحًا

شهد اليوم السادس من فتح باب الترشح لانتخابات نادى الزمالك تقدم 9 مرشحين جدد بأوراقهم وهم، محمد قدري على منصب أمين الصندوق، فى حين تقدم كل من طارق عبد العال ورفعت شبل وسامح سوني وعلاء مقلد وحاتم السيد على منصب العضوية فوق السن.

كشف أحمد فؤاد الوطن، المدير المالى لنادى الزمالك، عن سر تسوية مديونيات القلعة البيضاء لدى الاتحادات الرياضية مؤكداً أن التسوية تمت من خلال متأخرات المحال التجارية التى تم تحصيلها خلال الساعات الماضية.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، خوض الفريق تدريبات خاصة فى الخامسة مساء اليوم، السبت، داخل معسكر الإعداد الداخلي بمصر الجديدة استعداداً للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

يترقب الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تقرير الجهاز الطبي عن إصابة محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأبيض قبل مواجهة أرتا سولار.