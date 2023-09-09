شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يجتمع بسامى قمصان على هامش تدريبات الأهلى.. وإراحة لرباعى المنتخب الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اجتماعًا مطولًا مع سامي قمصان مدرب الفريق، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص مارسيل كولر على الاجتماع بمدرب الفريق لمناقشة بعض الأمور الفنية والبرنامج التدريبي للفريق الفترة المقبلة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة عقب انتهاء معسكر الإعداد بالنمسا.

ومنح مارسيل كولر رباعي الفريق الدوليين راحة سلبية من التدريبات الجماعية للفريق اليوم، حيث حرص الجهاز الفني على منح راحة سلبية للرباعي محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني ومروان عطية، لتفادي الإجهاد بعد مشاركتهم في مباراة منتخب مصر وإثيوبيا أمس.

وينتظم الرباعي في التدريبات الجماعية للفريق غدًا الأحد، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم القادم وبطولة السوبر الأفريقي.

ويواجه الأهلي فريق اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة السوبر الأفريقي والمحدد لها يوم 15 من الشهر الجاري.