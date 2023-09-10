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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم السبت 9-9-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها أعلن خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، الاستعانة بجهود طبيب قطاع الناشئين أحمد جاب الله للعمل مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد التنسيق مع مسئولي الأهلي في هذا الشأن.

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استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري ببطولة السوبر الأفريقي.

انتظم سباعي الأهلي الدولي، محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ومروان عطية وحمزة علاء ورأفت خليل وأحمد نبيل كوكا، في تدريبات فريقهم الجماعية اليوم السبت، بعد العودة من معسكر المنتخب الوطني عقب المشاركة في مباراة إثيوبيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024.

أعلن خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، الاستعانة بجهود طبيب قطاع الناشئين أحمد جاب الله للعمل مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد التنسيق مع مسئولي الأهلي في هذا الشأن.

أكد الصحفي الفرنسي الموثوق سانتي أوانا أن مواطنه المهاجم المخضرم أنتوني موديست، لاعب فريق بوروسيا دورتموند السابق، سيوقع للنادي الأهلي عقدا لمدة موسم حتى يونيو 2024 مع خيار التمديد لموسم إضافي.

حرص النادى الأهلى على دعم الشعب المغربى بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة وراح ضحيته حتى الآن أكثر من 600 شخص، وقدم النادى الأهلى تعازيه للشعب المغربى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى.

تقدم الدكتور تامر أبو العينين، طبيب الأهلي، باعتذار عن عدم استكمال تجربته مع الفريق، فيما يبحث مسئولو النادي عن بديل له ليتم الاستعانة به خلال الساعات المقبلة.

بات الفرنسي أنتوني موديست على بُعد خطوات قليلة من الانتقال للنادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، ويكثّف مسئولو القلعة الحمراء مفاوضاتهم مع اللاعب الفرنسي لحسم الصفقة خلال اليومين المقبلين، ونستعرض فى التساؤلات التالية أهم التفاصيل والمعلومات الخاصة بهذه الصفقة. كيف تسير مفاوضات الأهلي لضم الفرنسي موديست قبل غلق باب القيد؟

تحدث بيرسي تاو، جناح النادي الأهلي، عن معاناته مع الإصابات المتكررة مع المارد الأحمر خلال العامين الماضيين، والتى حرمته من المشاركة فى العديد من المباريات، سواء مع الأهلى أو منتخب جنوب أفريقيا.

يشارك وفد من النادي الأهلي فى "ورشة عمل" تُقيمها اللجنة المُنظمة لبطولة كأس العالم للأندية الثلاثاء المقبل عن طريق "فيديو الكونفرانس".

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، طرح تذاكر مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في بطولة السوبر الأفريقي، فى المباراة المقرر إقامتها في التاسعة مساء الجمعة بتوقيت القاهرة 15 سبتمبر الجاري فى مدينة الطائف السعودية، ويخوض الأهلي المباراة بوصفه بطل دوري أبطال أفريقيا، فيما يخوض اتحاد العاصمة اللقاء كونه بطل الكونفدرالية.