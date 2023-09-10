شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات صفقة انضمام موديست للأهلى.. وموعد الإعلان الرسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قطع الأهلي شوطا كبيرا في مرحلة التفاوض مع الفرنسي أنطوني موديست، مهاجم بروسيا دورتموند السابق، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم صفوفه في الفترة القادمة، بعدما لقي المهاجم الفرنسي إعجاب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر.

وتواصل الأهلي مع وكيل موديست عن طريق دينو لامبرتي وكيل أعمال مارسيل كولر، والذي قام بعرض المهاجم الفرنسي على المدير الفني السويسري، والذي قام بدوره بعرض الأمر على إدارة الأهلي وبدأت رحلة المفاوضات مع مهاجم بروسيا دورتموند من أجل التعاقد معه.

ويتواجد أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، رفقة موديست حاليا من أجل الخضوع للكشف الطبي في أحد الدول الأوروبية لتسريع الإجراءات، قبل أن يتمم الأهلي التعاقد معه بشكل رسمي، على أن يصطحبه مدير التعاقدات في رحلة العودة إلى القاهرة، ومن المقرر أن يلحق اللاعب الفرنسي ببعثة الأهلي قبل السفر إلى السعودية لخوض مباراة السوبر الأفريقي، بحيث يتواجد في قائمة الفريق الأحمر المزمع أن تخوض مباراة اتحاد العاصمة الجزائري.

وقدم الأهلي عرضا إلى موديست لتدعيم صفوف الأهلي لمدة موسمين وهو ما لاقى قبولا لدى المهاجم الفرنسي، خاصة أن العروض الأخرى التي طلبت التعاقد معه كانت لمدة موسم واحد، كما عرض مسئولو القلعة الحمراء عرضا ماليا يصل إلى 1.5 مليون دولار سنويا، بخلاف بعض المزايا الإضافية.

وهناك بعض البنود الإضافية التي يجري الاتفاق عليها مثل نسبة المشاركة في المباريات وعدد الأهداف وتحقيق البطولات مثل كأس العالم للأندية ودوري أبطال أفريقيا ودوري السوبر الأفريقي.

ومن المقرر أن يصل موديست إلى القاهرة خلال 48 ساعة، من أجل الخضوع للكشف الطبي أولا، ومن ثم توقيع العقود بشكل رسمي.

ويرغب الأهلي في حسم صفقة موديست غدا الأحد أو الاثنين على أقصى تقدير، على أن يكون اللاعب متاحا أمام الجهاز الفني للسفر رفقة بعثة الأهلي في رحلتها إلى السعودية لخوض مباراة السوبر الأفريقي ضد اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة المقبل.