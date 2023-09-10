شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 9 / 9 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 9 / 9 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: منتخب مصر للطائرة يهزم المغرب ويتأهل لنصف نهائي بطولة أفريقيا، وانتظام سباعي الأهلي الدولي في التدريبات قبل خوض الشوبر الإفريقي.

فاز المنتخب المصرى للرجال للكرة الطائرة على نظيره المغربى بنتيجة 3 / 0، ضمن منافسات دور ربع النهائى، من بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر الجاري، باستاد القاهرة، ليتأهل لنصف النهائى. ونجح منتخب الكرة الطائرة فى تحقيق الفوز على كينيا 3/0 فى دور الـ16 مساء أمس الجمعة. انتظام سباعى الأهلى الدولى فى التدريبات استعدادا للسوبر الأفريقى انتظم سباعي الأهلي الدولي، محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ومروان عطية وحمزة علاء ورأفت خليل وأحمد نبيل كوكا، في تدريبات فريقهم الجماعية اليوم السبت، بعد العودة من معسكر المنتخب الوطني عقب المشاركة في مباراة إثيوبيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024. وأدي رباعي الأهلي الدولي تدريبات استشفائية بعدما شاركوا في مباراة المنتخب الوطني الأول أمس ضد إثيوبيا والتي فاز فيها الفريق الأحمر بهدف نظيف، فيما يشارك ثلاثي المنتخب الأولمبي بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية. 9 متقدمين جدد فى انتخابات الزمالك.. والحصيلة 25 مرشحًا شهد اليوم السادس من فتح باب الترشح لانتخابات نادى الزمالك تقدم 9 مرشحين جدد بأوراقهم وهم، محمد قدري على منصب أمين الصندوق، فى حين تقدم كل من طارق عبد العال ورفعت شبل وسامح سوني وعلاء مقلد وحاتم السيد على منصب العضوية فوق السن. كما تقدم كل من، علي العاطفي وياسمين الشريف وإيهاب عصمت على منصب العضوية تحت السن.

أعلن خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، الاستعانة بجهود طبيب قطاع الناشئين أحمد جاب الله للعمل مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد التنسيق مع مسئولي الأهلي في هذا الشأن. وتقدم الدكتور تامر أبو العينين، طبيب الأهلي، باعتذار عن عدم استكمال تجربته مع الفريق، فيما يبحث مسئولو النادي عن بديل له ليتم الاستعانة به خلال الساعات المقبلة. الصفقة العاشرة.. الطلائع يتعاقد مع التونسي حسام بن دقدوق لمدة موسمين نجح نادي طلائع الجيش فى التعاقد مع التونسي حسام بن محمد دقدوق، مدافع نادى الترجى التونسي، لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر، ووقع اللاعب علي العقد فى حضور اللواء أيمن المصري المشرف العام على الكرة، والعميد علاء السعدني مدير الكرة بالنادي، ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين.

أصدر حسين لبيب، رئيس اللجنة السابقة لإدارة نادى الزمالك، بياناً يعلن خلاله انضمام أحمد سليمان عضو المجلس الأسبق لقائمته فى انتخابات القلعة البيضاء المقبلة، والمقرر لها 20 أكتوبر. وكتب لبيب عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، "جماهير وأعضاء نادي الزمالك الحبيب.. تقديرا للتحديات التي تواجهنا في المرحلة القادمة وإعلاء لمصلحه النادى وما تقتضيه من انكار للذات واستجابة لدعوه الشرفاء من محبي ورموز النادي لتوحيد الصف واستعاده الطريق الصحيح وتقديم رساله ايجابيه تبعث الامل في نفوس محبي هذا النادي العظيم، فضلا عن التقدير والاحترام التبادل بيننا والتوافق علي الاهداف للارتقاء بالنادي، وبعد مناقشات مع كل الأطراف، فقد قررنا الترشح لانتخابات نادي الزمالك المقبله ضمن قائمة موحده تضم نخبه من المخلصين القادرين بإذن الله علي تحقيق طموحاتكم والانتقال بالنادي الى مستقبل يليق به، يشرفنا دعم الجميع للقائمه لما فيه مصلحه النادي وبالله التوفيق.. الكابتن حسين لبيب والكابتن احمد سليمان.. عاش نادى الزمالك أكبر قلعة رياضية فى مصر". موديست يوقع للأهلى خلال ساعات ويصل القاهرة فى غضون يومين للكشف الطبى يصل الفرنسي أنتوني موديست القاهرة خلال الـ48 ساعة المقبلة للخضوع للكشف الطبي ثم الانتقال للنادي الأهلي بشكل رسمي حال اجتياز الكشف الطبي. ويضع مسئولو الأهلي، خلال الساعات الحالية، الرتوش النهائية على العقد الذى سيتم توقيعه مع المهاجم الفرنسي فى غضون ساعات عبر البريد الإلكتروني، والذي ستكون مدته موسم واحد قابل للتجديد تلقائياً لمدة موسم آخر حال مشاركة اللاعب فى عدد مُحدد من المباريات وتسجيله أهدافا مُحددة أيضاً.

تقدم الدكتور تامر أبو العينين، طبيب الأهلي، باعتذار عن عدم استكمال تجربته مع الفريق، فيما يبحث مسئولو النادي عن بديل له ليتم الاستعانة به خلال الساعات المقبلة. وتولى تامر أبو العينين رئاسة الجهاز الطبي للأهلي منذ أسابيع قليلة، بعد توجيه الشكر للدكتور أحمد أبو عبلة الذي تولى مسئولية رئاسة الجهاز الطبي في فريق فيوتشر.

كشف أحمد فؤاد الوطن، المدير المالى لنادى الزمالك، عن سر تسوية مديونيات القلعة البيضاء لدى الاتحادات الرياضية مؤكداً أن التسوية تمت من خلال متأخرات المحال التجارية التى تم تحصيلها خلال الساعات الماضية. وقال المدير المالى للزمالك، فى تصريح لـ الخليج 365، إن الحصول على متأخرات المحال التجارية ساهم فى تحصيل 2 مليون جنيه تم دفعها لاتحاد اليد من مستحقات الاتحاد لدى الزمالك، مشيرا إلى أنه لا يوجد تدخل من خارج النادى لحل الأزمات المالية خلال هذه الفترة.

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