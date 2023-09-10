شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو: سامسون مهاجم جيد وقابل للتطور.. ونحاول تفادى الإصابات فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إن البنينى سامسون أكينيولا، مهاجم جيد، ويحتاج إلى مساحات كبيرة في الملعب، وإن طريقة لعب الفرق المصرية في تضييق المساحات أجبرته على عدم الاعتماد على اللاعب بصفة أساسية طول مباريات الموسم الماضى.

وأضاف أوسوريو، خلال لقاء تلفزيونى على قناة الزمالك، إن سامسون قابل للتطور والتحسن خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن يوسف أوباما لاعب تكتيكى ويلعب في أكثر مركز، ويعد إضافة قوية لصفوف الفريق الأبيض في الموسم الجديد.

وطالب المدير الفني للزمالك بحصول لاعبى الزمالك على مستحقاتهم المالية، وحل كل المشاكل التي تتعلق بهم من أجل الحفاظ على تركيزهم في الملعب، مؤكداً أن حل هذه الأمور ستجعله يتواصل مع اللاعبين ويتبعون تعليماته بطريقة أسهل.

وأكد أوسوريو أنه منح لاعبى الزمالك 25 يوماً إجازة بعد انتهاء الموسم الماضى، من أجل منحهم فرصة لالتقاط الأنفاس والاطمئنان على أسرهم، مشيراً إلى أنه طالب اللاعبين بالعودة في حالة بدنية مقبولة من خلال تنفيذ بعض التدريبات المنزلية خلال فترة الراحة.

وأشار أوسوريو إلى أنه صاحب فكرة خوض المباريات الودية على 3 أشواط كل واحد منهم مكون من 30 دقيقة من أجل منح فرصة لجميع اللاعبين في المعسكر وتنفيذ "الروتيشين" بينهم، مؤكدا أن اللقاء الأول أمام السكة الحديد الجميع استفاد منه ونفس الأمر سيكون أمام سيراميكا في المباراة الودية الثانية.

وكشف المدير الفني للزمالك أنه يحاول تفادى الإصابات على قدر الإمكان خلال فترة الإعداد، من أجل التجهيز بشكل قوى وجيد لمواجهة فريق أرتا سولار الجيبوتى المقرر لها يوم 16 سبتمر الجاري في تنزانيا.

ولفت أوسوريو إلى أنه استفاد بشكل كبير من السفر إلى إسبانيا ولقاء المدربين العالميين وإلقاء المحاضرات معهم، مؤكداً أنه مع الحفاظ على القوام الأساسى للفريق الأبيض وطريقة اللعب يستطيع الفوز بأكبر عدد من المباريات في الموسم الجديد.