شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم يؤدى تدريبات خفيفة ويقترب من اللحاق بالسوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي، بعض التدريبات الخفيفة على قدمه، بعدما بدأ في التعافي من الإصابة التي لحقت به منذ فترة، وأبعدته عن المشاركة في مباراة فريقه الودية ضد ألوميني السلوفيني بمعسكر النمسا.

ويعاني ياسر إبراهيم من الإصابة في قدمه بعدما أجرى جراحة إزالة خراج من باطن القدم قبل السفر لخوض معسكر الإعداد بالنمسا.

واقترب ياسر إبراهيم من اللحاق بمباراة فريقه ضد اتحاد العاصمة الجزائري في بطولة كأس السوبر الأفريقي، والمقرر إقامتها في السادسة مساء الجمعة المقبل بمدينة الطائف السعودية.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة السوبر الأفريقي ضد اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة المقبل بمدينة الطائف السعودية.