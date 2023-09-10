شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق معسكر إعداد حكام الفيديو المساعد "VAR" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق اليوم الأحد معسكر إعداد وصقل حكام الفيديو المساعد "VAR"، في إطار استعدادات لجنة الحكام لانطلاق الموسم الجديد، بحضور 38 حكما ومساعدا من الحاصلين على الرخصة والذين شاركوا من مباريات الدوري الممتاز في الموسم المنقضى.

ومن المقرر أن يتم خلال فعاليات المعسكر مراجعة شاملة لكل الحالات الجدلية التي شهدتها مباريات الموسم الماضي، كما يتضمن المعسكر شرحا تفصيليا لسبل التعاون المثمر والجيد بين الحكم وطاقم كابينة الـ"VAR" إلى جانب تأكيد الدور المؤثر لـ"VAR" منافسات الدورى الممتاز.

ومن المقرر أن يتولى إلقاء المحاضرات والمراجعة مايك فان دير روست، مسئول تقنية الفيديو في الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، إلى جانب مجدى رزق وفريد سلطان مسئول IT باللجنة.