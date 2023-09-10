شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب تونس يصل القاهرة اليوم استعداداً لمواجهة الفراعنة ودياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل منتخب تونس، اليوم الأحد، إلى القاهرة لخوض مباراته الودية مع منتخب مصر المقرر لها الثلاثاء المقبل فى الثامنة مساءً باستاد الدفاع الجوي.

واختتم منتخب تونس مشواره فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023، متربعاً على صدارة ترتيب المجموعة العاشرة بعد الفوز على بوتسوانا فى الجولة السابعة.

وحقق منتخب تونس الفوز في 4 مباريات والتعادل في واحدة وخسارة مثلها وتسجيل 11 هدفاً واستقبلت شباكه هدفا وحيدا ليملك أقوى خط دفاع فى التصفيات الأفريقية.

أغلق الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة البرتغالى روى فيتوريا ، صفحة مباراة منتخب إثيوبيا التى أقيمت مساء أمس، الجمعة، باستاد الدفاع الجوي فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، من أجل الاستعداد لخوض مباراة تونس الودية.

وأعلن فيتوريا قائمة تضم 26 لاعبًا لمعسكر شهر سبتمبر في الفترة من 4 حتى 12 من الشهر الجارى هم: في حراسة المرمي: محمد الشناوي ، محمد صبحي ، محمد أبو جبل، خط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال، أحمد رمضان بيكهام، علي جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعي حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح، خط الوسط: طارق حامد، مروان عطية، سام مرسي، حمدي فتحي، محمود حمادة، محمد رضا بوبو، خط الوسط المهاجم: أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، إبراهيم عادل، خط الهجوم: مصطفى محمد، محمد شريف أسامة فيصل.