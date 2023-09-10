شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. غلق باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة نادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغلق اليوم، الأحد، باب الترشح لانتخاب مجلس إدارة جديد لنادي الزمالك، فى الانتخابات التي ستقام 20 أكتوبر المقبل، وفقًا لما سبق وأعلنتها اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شئون القلعة البيضاء برئاسة الدكتور عماد البناني.

وفتح الزمالك باب الترشح لانتخابات نادى الزمالك من الاثنين الماضي 4 سبتمبر وتستمر عملية تلقي أوراق المرشحين حتى اليوم الأحد.

وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيساً للجنة، وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة، وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة، ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات، ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات، وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات، ومصطفى سعيد مدير الخزينة، وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.