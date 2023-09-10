شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى واتحاد العاصمة الجزائرى فى السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر تدريباته اليوم، الأحد، باستاد التتش استعداداً لمواجهة كأس السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، المحدد لها 15 سبتمبر الجاري.

وكان الأهلي قد خاض معسكرًا فى النمسا لمدة 10 أيام، تخللته مباراة ودية أمام الومينى السلوفينى، وانتهت بفوز الفريق بنتيجة 3-1.

وشهد معسكر الفريق تدريبات مكثفة تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، الذي وضع برنامجًا قويًّا للاعبي الفريق تم تنفيذه خلال فترة المعسكر، وذلك للوصول باللاعبين إلى الجاهزية البدنية والفنية المطلوبة قبل انطلاقة الموسم الجديد.

ويبدأ الأهلي أولى مبارياته فى الموسم الجديد بلقاء السوبر الأفريقي، باعتباره بطل دوري أبطال أفريقيا، أمام اتحاد العاصمة الجزائري بطل الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الاهلى واتحاد العاصمة الجزائري

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بشكل رسمي، إقامة كأس السوبر الأفريقى الذي سيجمع الأهلي المصري واتحاد الجزائر الجزائري، فى مدينة الطائف السعودية يوم 15 سبتمبر الجاري فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.