شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يختتم تدريباته اليوم استعداداً لودية روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم منتخب مصر الأولمبى، بقيادة روجيريو ميكالي، اليوم، تدريباته استعداداً لمواجهة نظيره الروسي ودياً غداً باستاد السويس ضمن برناَمج الإعداد لأولمبياد باريس.

وأعرب البرازيلى ميكالى، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم، عن رضاه لما حققته التجربة الروسية الأولى التى خاضها منتخب مصر الأولمبي مع منتخب روسيا للمحليين الخميس الماضي وانتهت بالتعادل 1 -1، فى إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وأقيمت المباراة باستاد السويس، وحضرها جمهور ليس قليلا من جانب مصر والجالية الروسية، وتقدم الفراعنة عن طريق بلال مظهر عبد الرحمن فى الدقيقة الثامنة ثم تعادل الروس فى مطلع الشوط الثاني .

وقال ميكالى، "تكمن فوائد التجربة الروسية فى أنها جاءت أمام منتخب المحليين الروسي وما يضمه من لاعبين أكبر سناً من لا عبينا، إلى جانب أنها أول تجربة لنا منذ بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، كما أننا نلعب بدون ثلاثة من لاعبينا الأساسيين الذين تم انضمامهم للمنتخب الأول: إبراهيم عادل وأسامة فيصل وحسام عبد المجيد، إضافة إلى تواجد لاعبين أعمارهم أقل من أعمار المنتخب الأولمبي مثل: رأفت خليل وبلال مظهر مع غياب حمزه علاء الحارس الأساسي للإجهاد.