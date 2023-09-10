شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يسابق الزمن للتعافى من إصابة الركبة واللحاق بمباراة أرتا سولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يسابق محمد عواد، حارس مرمي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، الزمن من أجل الشفاء من إصابة الركبة التى لحقت به وأبعدته عن المشاركة فى المباراة الودية لفريقه أمام السكة الحديد.
ويرغب حارس الزمالك فى الجاهزية استعدادًا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها 16 سبتمبر الجاري فى تنزانيا، بذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، حيث يواصل الحارس الخضوع للبرنامج التأهيلي بشكل مكثف على أمل الشفاء واللحاق بالفريق فى مواجهة الفريق الجيبوتي.
وكانت تدريبات الزمالك التى أقيمت أمس السبت، شهدت مشاركة حارس المرمى الشاب محمود شريف الشناوي مواليد 2004، وقام محمد عبد المنصف مدرب الحراس بالفريق بالتنسيق مع الجهاز الفني، بتصعيد الحارس الصاعد للمشاركة في تدريبات الفريق بصحبة عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء، في ظل غياب محمد عواد للإصابة و محمد صبحي المتواجد مع المنتخب الوطني.
وقرر مدرب الحراس ضم محمود شريف لمعسكر الفريق الحالي استعدادا للموسم الجديد ولبطولة كأس الكونفدرالية.
و خاض عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء و محمود شريف الشناوي تدريبات قوية تحت قيادة محمد عبد المنصف تم خلالها التركيز على بعض الأمور الفنية استعدادا للفترة المقبلة.
وعاد الفريق لمعسكره المغلق اليوم عقب خوض المران الصباحي، ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.
يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فاز على السكة الحديد بثلاثية دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء الخميس باستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية.
ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أخرى يوم الاثنين المقبل أمام فريق سيراميكا قبل السفر إلى تنزانيا يوم 13 من الشهر الجاري.
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