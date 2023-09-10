شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يسابق الزمن للتعافى من إصابة الركبة واللحاق بمباراة أرتا سولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق محمد عواد، حارس مرمي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، الزمن من أجل الشفاء من إصابة الركبة التى لحقت به وأبعدته عن المشاركة فى المباراة الودية لفريقه أمام السكة الحديد.

ويرغب حارس الزمالك فى الجاهزية استعدادًا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها 16 سبتمبر الجاري فى تنزانيا، بذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، حيث يواصل الحارس الخضوع للبرنامج التأهيلي بشكل مكثف على أمل الشفاء واللحاق بالفريق فى مواجهة الفريق الجيبوتي.

وكان الجهاز الفني للزمالك كشف عن معاناة محمد عواد حارس المرمي من خشونة في الركبة، أدت لغيابه عن فترة الإعداد التي يخوضها الفريق حاليًا استعدادًا للدورى المصري والكونفدرالية الأفريقية.

وكانت تدريبات الزمالك التى أقيمت أمس السبت، شهدت مشاركة حارس المرمى الشاب محمود شريف الشناوي مواليد 2004، وقام محمد عبد المنصف مدرب الحراس بالفريق بالتنسيق مع الجهاز الفني، بتصعيد الحارس الصاعد للمشاركة في تدريبات الفريق بصحبة عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء، في ظل غياب محمد عواد للإصابة و محمد صبحي المتواجد مع المنتخب الوطني.