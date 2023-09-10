شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين خارج حسابات كولر فى مباراة الأهلى واتحاد العاصمة الجزائري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج الخماسى "عمرو السولية وأكرم توفيق وكريم فؤاد ومحمود متولى وخالد عبد الفتاح" لاعبو الاهلى من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر فى مباراة اتحاد العاصمة الجزائري، فى السوبر الأفريقى بسبب الإصابة.

ويعانى عمرو السولية من تمزق فى العضلة الخلفية، فيما يعانى محمود متولى من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية أيضاً، بينما يعانى خالد عبد الفتاح من الإصابة بكسر فى الترقوة، ولا يزال الثنائى أكرم توفيق وكريم فؤاد يؤديان المراحل الأخيرة من رحلة التأهيل من الإصابة بقطع فى الرباط الصليبى.

ويرفض كولر فكرة إشراك أى لاعب في لقاء السوبر الأفريقى إلا بعد التأكد من استعادة جاهزيته الفنية والبدنية بشكل كامل نظراً لصعوبة المباراة التي يساوى الفوز بها إضافة لقب أفريقى جديد لخزائن القلعة الحمراء.

ويلعب الأهلي أولى مبارياته فى الموسم الجديد بخوض لقاء السوبر الأفريقي، باعتباره بطل دوري أبطال أفريقيا، أمام اتحاد العاصمة الجزائري بطل الكونفدرالية الأفريقية فى مدينة الطائف السعودية يوم 15 سبتمبر الجاري.