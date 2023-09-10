شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلى لمدافع الإسماعيلى الصاعد بسبب جزع الرباط الداخلى للركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع هشام مصطفى، طبيب النادى الاسماعيلى، برنامجاً تأهيلياً لعبد الله محمد مدافع الفريق الصاعد لمدة أسبوعين، بعد معاناته من الإصابة بجزع فى الرباط الداخلى للركبة خلال تدريبات الدراويش استعدادا للموسم الجديد 2023 /2024.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها مدافع الإسماعيلى الشاب معاناته من جزع في الرباط الداخلى للركبة، وحاجته للتأهيل لمدة أسبوعين، وفقا لتشخيص الدكتور هشام مصطفى طبيب الفريق.

ويخوض الإسماعيلى مباراتين وديتين أمام سترة البحرينى فى 11 سبتمبر الجارى ثم بلدية المحلة فى 12 سبتمبر ضمن استعدادات الدراويش لانطلاق مباريات الموسم الجديد.

ويهدف إيهاب جلال، المدير الفنى للدراويش، من المباريات الودية إلى زيادة التفاهم والانسجام بين اللاعبين القدامى والشباب الذى تم تصعيدهم وظهورهم بشكل مبشر خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تنفيذ طريقة اللعب التى يخوض بها المباريات فى الموسم الجديد.

وتعادل الإسماعيلى فى أولى مبارياته الودية مع الجيل السعودى دون أهداف، بعد الفوز على فريق فايد بهدفين نظيفين فى إطار استعداد الفريق للموسم الجديد، فيما حقق فوزا كبيرا على جمارك بورسعيد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، قبل أن يخسر من إنبى 2/ 1 مساء الثلاثاء ثم فاز على أورانج بثلاثية دون رد، قبل الفوز على فيوتشر بهدف نظيف، والخسارة من الجونة بهدف أيضا.