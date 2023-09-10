شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر ينتقد الكاف مجدداً بسب تضارب المواعيد فى معسكر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد محمد غرابة، مدير منتخب مصر، انتقاده للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب تضارب المواعيد بين مباريات المنتخب والأندية المصرية، وتحديدا الأهلي والزمالك، ما يضع المنتخب تحت ضغوط كبيرة.

وقال غرابة إن الكاف تسبب فى مشاكل للمنتخب بسبب تداخل المواعيد بين الأجندة الدولية وارتباطات الأندية، وهو ما حدث من قبل مع الزمالك والأهلي، هذه ليست مشكلة تسبب فيها المنتخب أو الأهلي، ونريد الوصول لحلول وسط لكلا الطرفين، والقرار النهائي يكون من المدير الفني.

وأضاف غرابة، أن الكاف سيضع المنتخب فى مأزق مع الأهلي فى التوقف الدولي المقبل بشهر أكتوبر، حيث ينتهي معسكر منتخب مصر يوم 17 ويشارك الأهلي فى الدوري الأفريقي يوم 20 أكتوبر بخوض مباراة فى تنزانيا أمام سيمبا، ونفس المشكلة ستتكرر ونحاول احتواء المشكلة من البداية.

على صعيد متصل، تحدث البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، عن الفوز المهم على إثيوبيا قائلا، "استحقينا الفوز أمام إثيوبيا وكنا قريبين من تسجيل الهدف الثاني".

وأضاف فيتوريا، فى تصريحاته عقب اللقاء، "عدم تسجيل الهدف الثاني أعطى الخصم الثقة للهجوم علينا، وبداية الشوط الثاني كنا متأخرين في الملعب، وهذا أعطى الفرصة الخصم، لكننا استعدنا التحكم في اللقاء من خلال امتلاك الكرة".

وتابع فيتوريا، "المباراة لم تكن بالجدية المطلوبة بسبب قلة الأعداد للاعبين في بداية الموسم بالنسبة لأغلب اللاعبين".

وحقق منتخب مصر فوزًا مثيرًا أمام نظيره الإثيوبي، بهدف دون رد، سجله مصطفى فتحي في الدقيقة 37 من زمن المباراة التي جمعت المنتخبين الجمعة، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات بتصفيات كأس أمم أفريقيا، المؤهلة لنهائيات البطولة القارية التي تجري أحداثها بكوت ديفوار مطلع العام المقبل.

بهذه النتيجة يُنهى منتخب مصر التصفيات في صدارة المجموعة برصيد 15 نقطة جمعها من 5 انتصارات وهزيمة وحيدة، حيث افتتح المنتخب مشواره فى التصفيات بالفوز على غينيا بهدف دون رد ثم خسر من إثيوبيا بهدفين دون رد ثم عاد ليحقق الفوز على مالاوى بهدفين دون رد ثم كرر الفراعنة الفوز على مالاوى برباعية دون رد، وفاز على المنتخب الغينى بهدفين مقابل هدف، وأخيراً فاز على إثيوبيا بهدف دون مقابل.

من ناحية أخرى، أثبتت الأشعة التي خضع لها محمد حمدي لاعب منتخب مصر إصابته بتمزق في الأربطة عقب مشاركته في مباراة إثيوبيا ليتأكد غيابه عن ودية تونس الثلاثاء المقبل.