شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضع اللمسات الأخيرة على صفقة أنتوني موديست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع مسئولو النادى الاهلى فى الساعات الحالية اللمسات الأخيرة على التعاقد مع الفرنسي أنتوني موديست لتدعيم هجوم المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ويبحث الأهلي عن مهاجم أجنبي للتعاقد معه قبل غلق باب القيد المحلي يوم 14 سبتمبر الجاري.

وفشلت محاولات الأهلي لضم البرازيلي جوستافوا سوزا بسبب تمسك ناديه الكوري جيونبوك هيونداي به، الأمر الذي جعل مسئولى القلعة الحمراء يكثفون محاولاتهم لضم بديل أجنبي.

ويرغب الأهلي في التعاقد مع مهاجم لقيادة الفريق في البطولات الكثيرة التى سيُشارك فيها الموسم المقبل بعد رحيل محمد شريف لنادي الخليج السعودي وشادي حسين إلى زد.

ونال المهاجم الفرنسى أنطوني موديست قناعة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، الذي لم يتوقف كثيراً عند عمر اللاعب (35 عاماً)، وأكد مدرب الأهلي أن اللاعب صاحب قدرات فنية وتهديفية عالية، وله خبرات طويلة تُساعده على التأقلم سريعاً مع الأهلي.

وانتهى عقد أنطوني موديست مع نادي بوروسيا دورتموند الألماني فى يوليو الماضي، وأصبح حراً، الأمر الذى جعل التفاوض معه سهلاً إلى حد كبير بالنسبة للأهلي

ويمتلك المهاجم الفرنسي عروضاً أخرى بخلاف الأهلي لذا يحاول مسئولو القلعة الحمراء حسم الصفقة لصالحهم سريعاً قبل إنتقال اللاعب لأي نادً أخر في ظل مُطالبة كولر بإتمام الصفققة في اقرب وقت.

ويُمنى الجهاز الفني للأهلي ، النفس بضم المهاجم الفرنسي وتأقلمه سريعاً مع الفريق لقيادة هجوم الأهلي في السوبر الأفريقي يوم 15 سبتمبر الجاري أمام اتحاد العاصمة الجزائري بالسعودية.

ويخوض الأهلي الفترة المقبلة تحديات كثيرة أولها السوبر الأفريقي، ودوري السوبر الأفريقي وكأس العالم للأندية بالسعودية بجانب البطولات المحلية.

ولعب موديست من قبل لعدة أندية، أبرزها كولن وهوفنهايم، إلى جانب بوردو بالدوري الفرنسي، وتيانجين الصيني.