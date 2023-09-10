شكرا لقرائتكم خبر عن موعد وصول موديست إلى القاهرة لتوقيع عقود الانضمام للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن النادى الأهلى أنهى كافة إجراءات التعاقد مع الفرنسى أنتوني موديست لتدعيم هجوم المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "موديست وقع للأهلى مقابل مليون ونصف المليون دولار لمدة موسم قابل للتمديد، اللاعب سيصل القاهرة اليوم أو غداً بعد إجراء الكشف الطبى فى ألمانيا، وحال اجتيازه الكشف الطبى سيعلن الأهلى عن الصفقة بشكل رسمى".

وأضاف شوبير، "كولر أبلغ إدارة الأهلي أن موديست اللاعب الذى يرغب فى ضمه للمارد الأحمر، وبناءً عليه تحرك أمير توفيق لإنهاء الصفقة"

وتابع شوبير، "تم التنسيق بين كولر وأمير توفيق، وطلب المدير الفني من مدير التعاقدات أن يستعين بوكيله دينو لامبرتي لأن لديه عامل اللغة والوقت ضيق قبل مباراة السوبر الأفريقي، وموديست وافق على فكرة اللعب للأهلي، ووافق على الفكرة ورأى أنها جيدة".

وأكد شوبير أن "1.5 مليون دولار مع بعض البنود الإضافية حال تسجيل عدد من الأهداف وتحقيق البطولات، ويتم تفعيل الموسم الثاني بناءً على نسبة معينة فى المشاركة فى الموسم الأول".

ويلعب الأهلي أولى مبارياته فى الموسم الجديد بخوض لقاء السوبر الأفريقي، باعتباره بطل دوري أبطال أفريقيا، أمام اتحاد العاصمة الجزائري بطل الكونفدرالية الأفريقية فى مدينة الطائف السعودية يوم 15 سبتمبر الجارى.