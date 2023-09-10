شكرا لقرائتكم خبر عن أخصائى تغذية الزمالك يتابع برنامج إنقاص وزن سامسون أكينولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتابع البنينى سامسون أكينولا، مهاجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، البرنامج الغذائي الخاص الذى حدد له من قبل أخصائي التغذية، من إنقاص وزنه، ووصوله لأعلى معدل لياقة بدنية.

ويرغب الجهاز الفني، بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، فى تحسين مستوى سامسون من الناحية البدنية والفنية، خاصة بعدما تألق اللاعب فى ودية السكة الحديد التي شارك بها.

وعاد الزمالك لمعسكره المغلق أمس، السبت، عقب خوض المران الصباحي، ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها 16 سبتمبر الجاري فى تنزانيا، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

يذكر أن الزمالك فاز على السكة الحديد بثلاثية دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء الخميس باستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية أخرى الاثنين المقبل أمام فريق سيراميكا قبل السفر إلى تنزانيا يوم 13 من الشهر الجاري.