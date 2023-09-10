شكرا لقرائتكم خبر عن رباعى الأهلى ينتظمون فى التدريبات الجماعية اليوم استعداداً للسوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم الرباعى "محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني ومروان عطية"، اليوم الأحد، لاعبو الأهلى فى التدريبات الجماعية للفريق باستاد مختار التتش، استعداداً لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الأفريقى.

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، قد منح رباعي الفريق الدولى راحة سلبية من التدريبات الجماعية للفريق أمس السبت.

وحرص الجهاز الفني على منح راحة سلبية للرباعي محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني ومروان عطية، لتفادي الإجهاد بعد مشاركتهم في مباراة منتخب مصر وإثيوبيا الجمعة الماضية.

وينتظم الرباعي في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الأحد، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم القادم وبطولة السوبر الإفريقي.

ويواجه الأهلي فريق اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة السوبر الإفريقي والمحدد لها يوم 15 من الشهر الجاري.