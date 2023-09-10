شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة ينتظر التأشيرة للمشاركة فى دورة البحر المتوسط باليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر منتخب كرة السلة 3x3 الحصول على التأشيرة الخاصة بالمشاركة فى منافسات دورة البحر المتوسط والتى تقام باليونان وتستمر حتى 16 سبتمبر الجارى.

وكان من المقرر سفر البعثة الجمعة إلا أن تأخر الحصول على التأشيرة من سفارة اليونان أجل سفر البعثة والتي من المقرر أن تخوض منافساتها 13 سبتمبر.

وتشارك مصر في دورة البحر المتوسط بتسعة ألعاب هى المصارعة والكاراتيه والسلة والغوص والتجديف والخماسى والطائرة والكانوى وكرة القدم.