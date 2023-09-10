شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يجوب الصعيد بحثاً عن تكوين منتخب 2008 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت لجنة انتقاء المواهب باتحاد كرة اليد ، برئاسة محمد الأمين رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد، جولات فى كل مدن الجمهورية لتكوين منتخب 2008، حيث وصل أمس وفد اتحاد اليد إلى مدينة الأقصر ضمن جولته فى صعيد مصر.

وحرص محمد الأمين على توجيه الشكر لإدارة المدينة الشبابية وكل العاملين بها، وقال الأمين إن منتخبات كرة اليد بكافة الأعمار السنية يسعدها أن تكون ضيفاً دائماً بالمدن الشبابية الرياضية فى جميع محافظات الجمهورية وفى الأقصر تحديدا.

وشدد الأمين على دور وأهمية المدن الشبابية التى تساعد بقوة فى دعم الرياضة بمختلف الاتحادات الرياضية، وتوفر لهم الحل السحري فى إعداد المنتخبات بكل الألعاب.

واختتم الأمين تصريحاته قائلا، "إن مشروع انتقاء وتجهيز منتخب 2008 يسير بنجاح ومصر عامرة بالمواهب فى مختلف الأعمار السنية، بعدما أصبحت كرة اليد ذات شعبية جارفة، وخطفت اهتمام الشعب المصري بتفوقها العالمى منذ سنوات".