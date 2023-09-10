شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تهدد مشاركة بلال مظهر مع المنتخب الأولمبى فى ودية روسيا الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى بلال مظهر، لاعب المنتخب الأولمبي، أشعة رنين على مفصل الفخذ وتبين إصابته بشد خفيف خلال ودية روسيا الأولى، ما يعني اقتراب غيابه عن مباراة روسيا الثانية، المقرر لها غدا الاثنين فى ختام معسكر المنتخب.

وغاب بلال مظهر عن التدريب أمس، السبت، وقام الجهاز الطبي بقيادة طارق سليمان رئيس الجهاز بإجراء أشعة رنين على مفصل الفخد، ورافق اللاعب خلال إجراء الاشعة قاسم قدري أخصائي التأهيل.

وكان مظهر قد شارك فى المباراة الأولى أمام روسيا وأحرز هدفا رائعا لكنه خرج بين شوطى المباراة للإصابة.

وشهد تدريب أمس محمد بركات عضو المجلس والمشرف على المنتخب، وتجدر الاشارة أن الودية الأولى أسفرت عن تعادل المنتخب الاوليمبي مع منتخب روسيا للمحليين 1 - 1 وقدم أحفاد الفراعنة مباراة قوية ومفيدة .

ويختتم منتخب مصر الأولمبى، بقيادة روجيريو ميكالي، اليوم، تدريباته استعداداً لمواجهة نظيره الروسي ودياً غداً باستاد السويس ضمن برناَمج الإعداد لأولمبياد باريس.

وأعرب البرازيلى ميكالى، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم، عن رضاه لما حققته التجربة الروسية الأولى التى خاضها منتخب مصر الأولمبي مع منتخب روسيا للمحليين الخميس الماضي وانتهت بالتعادل 1 -1، فى إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وأقيمت المباراة باستاد السويس، وحضرها جمهور ليس قليلا من جانب مصر والجالية الروسية، وتقدم الفراعنة عن طريق بلال مظهر عبد الرحمن فى الدقيقة الثامنة ثم تعادل الروس فى مطلع الشوط الثاني .