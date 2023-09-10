شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول يصل القاهرة مع منتخب تونس وينضم لتدريبات الأهلى استعدادا للسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل على معلول، الظهير الأيسر للنادى الأهلى، القاهرة منذ قليل برفقة منتخب تونس، الذى يستعد لخوض مباراته الودية مع منتخب مصر الثلاثاء المقبل فى الثامنة مساءً باستاد الدفاع الجوي، من أجل الانتظام فى تدريبات المارد الأحمر استعداداً للسوبر الأفريقى.

وأجرى مسئولو النادي الأهلي اتصالات مكثفة على مدار الأيام الماضية مع نظرائهم فى المنتخب التونسي لكرة القدم لإعفاء على معلول لاعب الفريق الأحمر من ودية نسور قرطاج المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل بالقاهرة.



على معلول

ويرغب الأهلي في استعادة أكبر عدد من لاعبيه الدوليين مُبكراً ليستعدوا مع باقي عناصر الفريق جيداً لمباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري المقرر لها 15 سبتمبر الجاري بالسعودية.

واختتم منتخب تونس مشواره فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023، متربعاً على صدارة ترتيب المجموعة العاشرة بعد الفوز على بوتسوانا فى الجولة السابعة.

وحقق منتخب تونس الفوز في 4 مباريات والتعادل في واحدة وخسارة مثلها وتسجيل 11 هدفاً واستقبلت شباكه هدفا وحيدا ليملك أقوى خط دفاع فى التصفيات الأفريقية.

أغلق الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة البرتغالى روى فيتوريا ، صفحة مباراة منتخب إثيوبيا التى أقيمت مساء أمس، الجمعة، باستاد الدفاع الجوي فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، من أجل الاستعداد لخوض مباراة تونس الودية.