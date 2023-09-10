شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي للمواي تاي يختار شهد مصطفى للمشاركة فى دورة الألعاب القتالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري للمواي تاي، برئاسة محمد إبراهيم، المشاركة فى دورة الألعاب القتالية العالمية التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، خلال الفترة من 20 وحتى 30 أكتوبر المقبل، على ملاعب الأرينا الرياضية بجامعة الملك سعود.

واختارت اللجنة المنظمة من الاتحاد الدولي للمواي تاي اللاعبة شهد سيد مصطفى المشاركة فى دورة الألعاب القتالية العالمية فى فئة أصحاب الهمم في البطولة التي تقام بمشاركة العديد من الأبطال.

من جهته قال محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، إنها خطوة من الخطوات الإيجابية بعد إدراج جدول أنشطة أصحاب الهمم ضمن دورة الألعاب القتالية العالمية نخبة اللاعبين من حول العالم، في الألعاب القتالية "الأيكيدو، والملاكمة، والجودو، والجوجيتسو، والكاراتيه، والكيندو، والمواي تاي ومصارعة الذراع، والكيك بوكسينج، والملاكمة التايلندية، والسامبو، والسافات، والسومو، والتايكوندو، والمصارعة، والووشو كونغ فو، والمبارزة".

تقام البطولة بمشاركة أكثر من 2500 لاعب وإداري يمثلون أكثر من 80 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وتعود البطولة للحياة مرة أخرى من بوابة المملكة العربية السعودية، بعد 10 أعوام من التوقف حيث سبق أن أقيمت في نسختَيْها السابقتين؛ الأولى في مدينة بكين – الصين عام 2010، وأقيمت النسخة الثانية في مدينة سان بيترسبيرج في روسيا في العام 2013.