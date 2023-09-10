شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتسلم 10 ملايين جنيه من المصري "القسط الأخير" لصفقة المحمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم النادى الاسماعيلى 10 ملايين جنيه من المصري البورسعيدى، قيمة القسط الثانى والأخير من صفقة انتقال باهر المحمدى لاعب الدراويش السابق.

وكان باهر المحمدى قد انتقل للمصرى البورسعيدى بعد الاتفاق على تسديد قيمة الشرط الجزائى فى عقده والمقدر بـ 20 مليون جنيه، سدد المصرى 10 ملايين منها وقت انتقل اللاعب ودفعها مسئولو الإسماعيلى للاعبين أيضاً كنسبة المستحقات المتأخرة من الموسم الماضى .

في سياق أخر، نجح مسئولو النادى الإسماعيلى فى تخفيض عقد التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للفريق ليصبح 180 ألف دولار بدلا من 300 ألف دولار، كما صرف الدراويش للاعب 120 ألف دولار قيمة مستحقاته المتأخرة عن الموسم الماضى لتنتهى أزمة النقاز ويصبح جاهزاً للموسم الجديد.

ووضع إيهاب جلال، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، برنامجا بدنيا لتجهيز لاعبه التونسى حمدى النقاز، ينفذه تحت إشراف أحمد سامح مخطط الأحمال بالفريق، ويرغب جلال فى استعادة الفورمة البدنية للنجم التونسى الذى تأخر عدة أيام عن الانتظام فى معسكر الإعداد للموسم الجديد مع زملائه بسبب أزمة التأشيرة.

وانتهت أزمة تأشيرة حمدى النقاز والتي تسببت فى غيابه عن فترة طويلة من فترة الإعداد للموسم الجديد، قبل أن ينجح مسئولو الإسماعيلى فى إنهاء الأزمة وعودة اللاعب للقاهرة السبت الماضى.