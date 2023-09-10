شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد يقترب من ارتداء شارة قيادة المنتخب فى ودية تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب طارق حامد، لاعب المنتخب الوطني، من ارتداء شارة قيادة المنتخب فى ودية تونس، المقرر لها الثلاثاء المقبل، فى ختام معسكر الفراعنة خلال شهر سبتمبر المقبل.

ويدرس فيتوريا الدفع بطارق حامد أساسيا فى ودية تونس لتعويض غياب مروان عطية الذى غادر المعسكر باتفاق بين فيتوريا وكولر على السماح للاعبي الأهلي بالرحيل عن المعسكر عقب مباراة إثيوبيا.

وحمل محمد الشناوي شارة القيادة فة مباراة إثيوبيا، لكن بعد نزول طارق حامد حصل على الشارة، وفى حال بدأ أساسيًا في مواجهة تونس سيحمل الشارة من بداية اللقاء.

وأغلق الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة البرتغالى روى فيتوريا ، صفحة مباراة منتخب إثيوبيا التى أقيمت مساء الجمعة، باستاد الدفاع الجوي فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، من أجل الاستعداد لخوض مباراة تونس الودية.

وأعلن فيتوريا قائمة تضم 26 لاعبًا لمعسكر شهر سبتمبر في الفترة من 4 حتى 12 من الشهر الجارى هم: في حراسة المرمي: محمد الشناوي ، محمد صبحي، محمد أبو جبل، خط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال، أحمد رمضان بيكهام، علي جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعي حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح، خط الوسط: طارق حامد، مروان عطية، سام مرسي، حمدي فتحي، محمود حمادة، محمد رضا بوبو، خط الوسط المهاجم: أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، إبراهيم عادل، خط الهجوم: مصطفى محمد، محمد شريف أسامة فيصل.