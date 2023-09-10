شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب فراعنة الطائرة: تخطى خسارة الجزائر دافع قوى لتحقيق لقب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسن الحصرى، مدرب عام منتخب مصر للكرة الطائرة للرجال، على نجاح الجهاز الفنى فى خروج لاعبى الفراعنة من محنة الخسارة من الجزائر فى الدور الأول من البطولة الأفريقية التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة.

وقال الحصرى فى تصريحات إعلامية، إن خروج اللاعبين من محنة خسارة الجزائر كان دافعا قويا لمواصلة مشوار حصد اللقب بالوصول لنصف النهائى لمواجهة الكاميرون غدا فى مباراة حسم التأهل للنهائي.

وأشار الحصرى إلى أن اللاعبين لم يفكرون فى حجم المنافس ويركزون فى جميع اللقاءات كل مباراة على حدة من أجل الوصول لهدف حصد اللقب .

جدير بالذكر أن منتخب مصر وصل لأفضل فورمة ممكنة وقدم أداء قوي إأمس أمام المغرب واستحق الفوز بجدارة وتأهل لنصف النهائي ليضرب موعد مع منتخب الكاميرون في السابعة من مساء غداً الإثنين في نصف نهائي البطولة.

وتأهل المنتخب المصري للدور ربع النهائي عقب الفوز على نظيره منتخب كينيا بنتيجة “3-0“ فى دور الـ 16، بينما تأهل منتخب المغرب بعد الفوز على نظيره منتخب مالي بنتيجة “3-0“.

وقبلها تأهل المنتخب المصري إلى دور الـ 16 بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى، حيث قد تلقى الهزيمة من نظيره الجزائري بنتيجة 3-0 في الجولة الثانية، بينما حقق الفوز على منتخب بوروندي بنتيجة 3-0 في الجولة الأولى.

وتضم قائمة الفراعنة كلًا من:” أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد”.