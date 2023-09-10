شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام تُجدد لـ عاشور وعادل وسامي وحسن فى أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، على التجديد لعدد من الحكام الدوليين، الذين بلغوا سن التقاعد وعلى رأسهم محمود عاشور.

وقررت اللجنة، برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، التجديد للحكام محمود عاشور ومحمد حسن ومحمد عادل وطارق سامي فى شهر أكتوبر المقبل ضمن القائمة الدولية، خاصة أنهم يشاركون ضمن الحكام المميزين فى بطولات الاتحادين الكاف والفيفا.

وانتهى البرتغالي بيريرا رئيس لجنة الحكام الرئيسية من التشكيل النهائي للجنة بعد التعديلات التي اجراها عن الموسم الماضي بعد استقالة الثنائي توفيق السيد وأيمن دجيش.

ووفقا لمصادر باتحاد الكرة، ينتظر بيريرا اعتماد مجلس الجبلاية للتشكيل حيث يضم وجوه جديدة للعمل باللجنة الرئيسية في اطار خطة ضخ دماء جديدة في صفوف منظومة قضاة الملاعب وذلك بعد ان تعرضت اللجنة لهجوم عنيف خلال الموسم المنقضى ما أدى إلى إعلان توفيق السيد وأيمن دجيش استقالتهم على غرار رفضهم اختيارات حكام معسكر الواعدين.

أبرز المرشحين للانضمام للجنة الحكام الثنائى أحمد الجارحى وأحمد ساهر الحكمين الدوليين السابقين، حيث أبدى مسئولو الجبلاية موافقته على ضمهما.

يذكر أن اختيارات معسكر الواعدين الذى أقيم فى أغسطس الماضي شملت أكثر من 13 حكما تخطت أعمارهم الأربعين عاما مما تسبب في ازمة كبيرة بين بيريرا وأعضاء اللجنة خاصة الثنائى دجيش وتوفيق، خاصة أن الهدف من المعسكر إعداد الحكام الشباب أصحاب المواهب فى إطار خطة الجبلاية فى تطوير التحكيم.