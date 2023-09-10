شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يجرى تغييرات بالجملة على تشكيل منتخب مصر فى ودية تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى البرتغالي روي فيتوريا عدة تغييرات فى تشكيل المنتخب الوطني أمام تونس فى اللقاء الودي الذى يجمعهما مساء الثلاثاء المقبل باستاد الدفاع الجوي. ومن المنتظر أن يكون تشكيل منتخب مصر كالتالي: ومن المنتظر أن يكون تشكيل منتخب مصر كالتالي: حراسة المرمى: محمد صبحى خط الدفاع: أحمد فتوح، على جبر، حسام عبد المجيد، عمر كمال خط الوسط: محمود حمادة، طارق حامد، حمدي فتحي خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش وسيحاول فيتوريا تعويض الغيابات بعد رحيل الشناوي ومحمد هاني ومروان عطية ومحمد عبد المنعم للأهلي ومحمد حمدي للإصابة.

وأغلق الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة البرتغالى روى فيتوريا ، صفحة مباراة منتخب إثيوبيا التى أقيمت مساء الجمعة، باستاد الدفاع الجوي فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، من أجل الاستعداد لخوض مباراة تونس الودية.

وأعلن فيتوريا قائمة تضم 26 لاعبًا لمعسكر شهر سبتمبر في الفترة من 4 حتى 12 من الشهر الجارى هم: في حراسة المرمي: محمد الشناوي ، محمد صبحي، محمد أبو جبل، خط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال، أحمد رمضان بيكهام، علي جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعي حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح، خط الوسط: طارق حامد، مروان عطية، سام مرسي، حمدي فتحي، محمود حمادة، محمد رضا بوبو، خط الوسط المهاجم: أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، إبراهيم عادل، خط الهجوم: مصطفى محمد، محمد شريف أسامة فيصل.