شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن التصنيف الأول لحكام الدورى الممتاز الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكرة قائمة تضم الحكام أصحاب التصنيف الأول لمسابقة الدورى المصرى الممتاز موسم 2023 - 2024 ، وكذلك حكام الفار والحكام المساعدين.



111



222



333



444

وأعلن اتحاد الكرة التشكيل الرسمي والنهائي، الذى اختاره البرتغالي بيريرا رئيس لجنة الحكام الرئيسية، للجنة بعد التعديلات التي أجراها عن الموسم الماضي بعد استقالة الثنائي توفيق السيد وأيمن دجيش.

ويضم التشكيل وجوها جديدة للعمل باللجنة الرئيسية، فى إطار خطة ضخ دماء جديدة في صفوف منظومة قضاة الملاعب وذلك بعدما تعرضت اللجنة لهجوم عنيف خلال الموسم المنقضى ما أدى لإعلان توفيق السيد وأيمن دجيش استقالتهما على غرار رفضهما اختيارات حكام معسكر الواعدين.