شكرا لقرائتكم خبر عن ذهبيتان وفضية حصيلة مصر من المشاركة فى بطولة بنين الدولية للريشة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح لاعبو المنتخب الوطني للريشة الطائرة فى تحقيق 3 ميداليات فى بطولة بنين الدولية، التي أقيمت خلال الفترة 7 وحتى 10 سبتمبر الجاري، وتوج أدهم حاتم الجمال بذهبية الفردي عقب فوزه على نظيره الكيني "براين كاسيري" بنتيجة 2-0، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "21-11، 21-12".

كما توج برفقة زميلته ضحى هاني بذهبية الزوجي المختلط بعد فوزهما على الزوجي البنيني المكون من: "أوسالد أش فانو دوش وزميلته فيرنيلي فابوسو" بنتيجة 2-0 أيضًا وجاءت نتائج أشواطهما كالتالي: "21-9، 21-12".

فيما حصلت نور يسري على الميدالية الفضية بعد خسارتها بصعوبة على بطلة جنوب أفريقيا "جوهانتا شولتز" بنتيجة 2-1، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "17-21، 22-20، 19-21".

ويستعد اتحاد الريشة الطائرة برئاسة الدكتور علي حسب الله لإستضافة النسخة الثامنة من بطولة مصر الدولية والمزمع إقامتها خلال الفترة من 12 وحتى 15 أكتوبر المقبل بمشاركة عدد كبير من الدول نظرًا لوجودها على أجندة الاتحاد الدولي للعبة.