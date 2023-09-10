شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عبد الخالق يقدم أوراق ترشحه بانتخابات الزمالك على العضوية فوق السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مصطفى عبد الخالق، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، بأوراق ترشحه بانتخابات النادى المقبلة على منصب العضوية فوق السن. وتقدمت اليوم قائمة حسين لبيب رئيس لجنة إدارة نادي الزمالك السابق بأوراق ترشحها لخوض انتخابات النادي المقبلة. وتقدم كل من:- حسين لبيب على منصب الرئيس هشام نصر على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة حسام المندوه على منصب أمين الصندوق الأعضاء فوق السن أحمد سليمان هاني شكري هاني برزي عمرو أدهم حسين السيد محمد طارق الأعضاء تحت السن رامي نصوحي أحمد خالد حسانين نيرة الأحمر وتقدم اليوم فاروق جعفر نجم الزمالك السابق بأوراق ترشحه لانتخابات النادي المقبلة على منصب الرئاسة. وتقدمت ميرفت السيد أحمد عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك بأوراق ترشحها لانتخابات النادي المقبلة على مقعد الرئاسة كأول سيدة تترشح على هذا المقعد.

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