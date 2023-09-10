شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان حكام دورى المحترفين بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكرة قائمة بأسماء الحكام الذين سيديرون دورى المحترفين بالقسم الثانى فى الموسم المقبل 2023 - 2024، بناءً على تعليمات فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام.









وأعلن اتحاد الكرة التشكيل الرسمي والنهائي، الذى اختاره البرتغالي بيريرا رئيس لجنة الحكام الرئيسية، للجنة بعد التعديلات التي أجراها عن الموسم الماضي بعد استقالة الثنائي توفيق السيد وأيمن دجيش.

ويضم التشكيل وجوها جديدة للعمل باللجنة الرئيسية، فى إطار خطة ضخ دماء جديدة في صفوف منظومة قضاة الملاعب وذلك بعدما تعرضت اللجنة لهجوم عنيف خلال الموسم المنقضى ما أدى لإعلان توفيق السيد وأيمن دجيش استقالتهما على غرار رفضهما اختيارات حكام معسكر الواعدين.