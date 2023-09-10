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تعرف على جميع المرشحين فى انتخابات نادى الزمالك بعد غلق باب تلقى الطلبات

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات نادي الزمالك المقبلة، والمقرر إقامتها يوم 20 أكتوبر المقبل، غلق باب تلقي الطلبات منذ قليل، بعدما استمر عملها لمدة 7 أيام.

 

 

وجاء المرشحون في انتخابات نادي الزمالك كالتالى..

 

 

منصب رئيس نادي الزمالك

 

- حسين لبيب

 

- فاروق جعفر

 

- ماجد فاروق الحنبلي

 

- ميرفت السيد أحمد

 

- عمر هريدي

 

 

منصب نائب رئيس نادى الزمالك

 

- هشام نصر

 

- هاني العتال

 

- أحمد عبد الغني

 

منصب أمين صندوق نادي الزمالك

 

- حسام المندوه

 

- عبد المجيد سليم

 

- كريم عادل عبيد

 

- خالد لطيف

 

- محمد قدري

 

 

الأعضاء فوق السن

 

- أحمد سليمان

 

- هاني شكري

 

- هاني برزي

 

- عمرو أدهم

 

- حسين السيد

 

- محمد طارق

 

- عبد الله جورج

 

- أحمد عبادة

 

- سيف الإسلام محمد يوسف

 

- مروة البورجي

 

- نجلاء الناجي

 

- أشرف إمام عبد السلام

 

- مروة أمير الرفاعي

 

- حمدية كمال علي

 

- أحمد عفيفي

 

- رجب رواش

 

- أحمد فوده نصير

 

- طارق عبد العال

 

- رفعت شبل

 

- سامح سوني

 

- علاء مقلد

 

- حاتم السيد

 

- الحسيني سمير

 

- هشام يكن

 

- شيرين الفقي

 

- رجب رواش

 

- أحمد نصير

 

 

الأعضاء تحت السن

 

- علي العاطفي

 

- ياسمين الشريف

 

- إيهاب عصمت

 

- أحمد هاني زادة

 

- محمد خالد الصادق

 

- نيرة الأحمر

 

- رامي إبراهيم نصوحي

 

-أحمد خالد حسانين

 

- أحمد النمس.

 

- محمد عودة.

 

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