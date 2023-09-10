شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جميع المرشحين فى انتخابات نادى الزمالك بعد غلق باب تلقى الطلبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات نادي الزمالك المقبلة، والمقرر إقامتها يوم 20 أكتوبر المقبل، غلق باب تلقي الطلبات منذ قليل، بعدما استمر عملها لمدة 7 أيام. وجاء المرشحون في انتخابات نادي الزمالك كالتالى.. منصب رئيس نادي الزمالك منصب رئيس نادي الزمالك - حسين لبيب - فاروق جعفر - ماجد فاروق الحنبلي - ميرفت السيد أحمد - عمر هريدي منصب نائب رئيس نادى الزمالك منصب نائب رئيس نادى الزمالك - هشام نصر - هاني العتال - أحمد عبد الغني منصب أمين صندوق نادي الزمالك منصب أمين صندوق نادي الزمالك - حسام المندوه - عبد المجيد سليم - كريم عادل عبيد - خالد لطيف - محمد قدري الأعضاء فوق السن الأعضاء فوق السن - أحمد سليمان - هاني شكري - هاني برزي - عمرو أدهم - حسين السيد - محمد طارق - عبد الله جورج - أحمد عبادة - سيف الإسلام محمد يوسف - مروة البورجي - نجلاء الناجي - أشرف إمام عبد السلام - مروة أمير الرفاعي - حمدية كمال علي - أحمد عفيفي - رجب رواش - أحمد فوده نصير - طارق عبد العال - رفعت شبل - سامح سوني - علاء مقلد - حاتم السيد - الحسيني سمير - هشام يكن - شيرين الفقي - رجب رواش - أحمد نصير الأعضاء تحت السن الأعضاء تحت السن - علي العاطفي - ياسمين الشريف - إيهاب عصمت - أحمد هاني زادة - محمد خالد الصادق - نيرة الأحمر - رامي إبراهيم نصوحي -أحمد خالد حسانين - أحمد النمس. - محمد عودة.

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