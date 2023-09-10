شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعقد جلسة مع الجهاز الطبي بالأهلي للاطمئنان على السولية ومتولي وياسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة مع الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأحمر، من أجل الاطمئنان على حالة الثلاثي المصاب عمرو السولية ومحمود متولي وياسر إبراهيم.

ويعاني الثنائي السولية ومتولي من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية فيما يعاني ياسر من الإصابة بجرح في القدم بعد إجراء جراحة في خراج بالقدم.

وتولى الدكتور أحمد جاب الله طبيب قطاع الناشئين بالنادي منصب طبيب الفريق الأول خلفا للدكتور تامر أبو العينين الذي رحل عن منصبه بعد أسابيع على تعيينه طبيبا للأهلي.

ويفاضل السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، بين الثنائى محمود عبد المنعم كهربا وصلاح محسن لاعبى الفريق لاختيار أحدهما للظهور فى التشكيل الأساسى للمارد الأحمر فى مباراة السوبر الأفريقى أمام اتحاد العاصمة الجزائري، المقرر لها الجمعة المقبل، بعد رحيل الثنائى شادى حسين ومحمد شريف.

ويفاضل كولر بين كهربا وصلاح محسن لاختيار الأنسب لهز شباك بطل الجزائر وحسم اللقب لصالح الأهلى، لاسيما فى ظل تألق اللاعبين فى التدريبات، وكذلك المباراة الودية التى خاضها المارد الأحمر فى معسكر النمسا أمام ألومينى السلوفينى، حيث سجل كهربا هدفاً وسجل صلاح محسن هدفاً.

وخرج الخماسى "عمرو السولية وأكرم توفيق وكريم فؤاد ومحمود متولى وخالد عبد الفتاح" لاعبو الاهلى من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر فى مباراة اتحاد العاصمة الجزائري، فى السوبر الأفريقى بسبب الإصابة.

ويعانى عمرو السولية من تمزق فى العضلة الخلفية، فيما يعانى محمود متولى من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية أيضاً، بينما يعانى خالد عبد الفتاح من الإصابة بكسر فى الترقوة، ولا يزال الثنائى أكرم توفيق وكريم فؤاد يؤديان المراحل الأخيرة من رحلة التأهيل من الإصابة بقطع فى الرباط الصليبى.

ويرفض كولر فكرة إشراك أى لاعب في لقاء السوبر الأفريقى إلا بعد التأكد من استعادة جاهزيته الفنية والبدنية بشكل كامل نظراً لصعوبة المباراة التي يساوى الفوز بها إضافة لقب أفريقى جديد لخزائن القلعة الحمراء.

ويلعب الأهلي أولى مبارياته فى الموسم الجديد بخوض لقاء السوبر الأفريقي، باعتباره بطل دوري أبطال أفريقيا، أمام اتحاد العاصمة الجزائري بطل الكونفدرالية الأفريقية فى مدينة الطائف السعودية يوم 15 سبتمبر الجاري.