شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكرة الشاطئية يخسر من البرتغال فى دورة ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخبنا الأول لكرة القدم الشاطئية من البرتغال بنتيجة 5-3 بعد مباراة ماراثونية فى ثانى مباريات الفريق بدورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية الثالثة المقامة بمدينة هيراكليون باليونان، والمستمرة حتى 16 سبتمبر الجاري.

انتهت أشواط المباراة الثلاثة بالتعادل الإيجابى 3-3 وبعد التعادل فى زمن المباراة الأصلى، تم لعب شوط إضافى شهد استمرار تقدم منتخب البرتغال لتنتهى المباراة 5-3 للمنتخب البرتغالي.

أحرز أهداف منتخبنا فى مباراة اليوم كل من مصطفى صاصا وهيثم عاطف كوستا ومصطفى شيكا وبذلك يمتلك منتخبنا ثلاث نقاط فى المجموعة الثانية بعد ألفوز فى أول مباراة على منتخب إيطاليا بنتيجة 3-2

وبذلك ينتظر منتخبنا نتيجة مواجهة الغد بين إيطاليا والبرتغال لتحديد المراكز حيث تنص لوائح البطولة على صعود صاحب المركز الأول فى المجموعة للنهائى ويلعب صاحب المركز الثانى فى المجموعة على المركزين الثالث والرابع مباشرة بينما يلعب صاحب المركز الثالث فى المجموعة على المركزين الخامس والسادس.

وتضم مجموعة منتخبنا إيطاليا والبرتغال بعد إعتذار ليبيا عن المشاركة.

وتضم قائمة المنتخب كلا من محمد السيد وابراهيم حسن لحراسة المرمى واللاعبين مصطفى شيكا ومحمد عبدالنبى لوحا ومصطفى صاصا وحسان محمد وأحمد الشحات وهيثم عاطف كوستا وحسام بأولو والحسينى طة وعبدالرحمن الشافعى وإسماعيل بهجت.

ويضم الجهاز ألفني كلا من مصطفى لطفى المدير ألفنى وأحمد أبوسريع مدربًا عامًا ومحمد فوزى مدرب حراس المرمى والدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى وعباس حسانين المدلك ومحمد منجى المدير الإدارى واسلام شاكر مدير المهمات.