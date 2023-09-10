شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ألمانيا يهزم صربيا 83 / 77 ويتوج بلقب كأس العالم لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج منتخب ألمانيا لكرة السلة بلقب كأس العالم 2023 للمرة الأولى في تاريخه عقب الفوز على صربيا بنتيجة 83-77 فى النسخة 19 من المسابقة التي أقيمت فى الفليبين واليابان وإندونيسيا.

تفوق منتخب صربيا بنتيجة 23-26 بنهاية الربع الأول، لكن الماكينات قدمت أفضل عروضها في الربع الثاني الذي انتهى بالتعادل 47-47 وفي الشوط الثاني استمر تفوق الألمان ليحققوا الفوز على صربيا بنتيجة 83-77.

وكان منتخب مصر أنهت مشوارها في البطولة بتحقيق المركز 20 عالميًا وهو ثاني أفضل منتخبات إفريقيا بعد جنوب السودان حيث تقام النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم لكرة السلة بدولة قطر عام 2027.

وضمن منتخب مصر تواجده في أفضل 16 مركزا بكأس العالم من الفرق التي لم تتأهل مباشرة إلى الأولمبياد، ما يعني ضمان التواجد في الملحق العالمي على أقل تقدير، حال لم يخطف الفراعنة البطاقة المباشرة لأولمبياد باريس 2024.